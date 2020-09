[Covid 19] Mazara: Altri 2 positivi in città. Santa Ninfa, 1 positivo: L’ennesima precisazione del sindaco

Anche oggi, per rassicurare i propri cittadini allarmati, il sindaco Giuseppe Lombardino si è visto costretto, con una nota, a precisare che a Santa Ninfa c’è un solo caso positivo al covid-19. «Gli altri positivi che ci vengono attribuiti – spiega Lombardino – sono in realtà due cittadini di Partanna familiari della donna già risultata positiva la scorsa settimana e provvisoriamente domiciliati in un’abitazione di campagna di contrada Rampinzeri, che si trova in territorio di Santa Ninfa ma a cinque chilometri dal centro urbano». Nel ringraziare gli organi di informazione per il prezioso lavoro che svolgono in questi mesi difficili per tutti, Lombardino chiede di provvedere alla rettifica.