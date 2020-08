Covid-19. Il Comune di Palermo fa test a tutto il personale

Ai dipendenti è richiesto di manifestare il proprio interesse entro una settimana “al fine di programmare le consequenziali attività ed i correlati costi a carico dell’Amministrazione.”

L’accordo con ASP prevede infatti che nessun costo sia sostenuto dai lavoratori per lo svolgimento dei test.

I Capi area dell’Amministrazione, nella loro funzione di datori di lavori ai fini della sicurezza, vengono invitati a sensibilizzare i dipendenti, in particolare quelli che operano nei settori ritenuti maggiormente a rischio per i frequenti contatti con il pubblico, quali i front-office, le diverse aree della Polizia municipale, le scuole, i servizi sociali.

Per il Sindaco e per il Vicesindaco – che ha anche la delega al personale – si tratta di “un’opportunità per dare tranquillità e sicurezza ai lavoratori del Comune e a tutti i cittadini con cui quotidianamente gli stessi entrano in contatto.