[Covid 19] Arriva test salivare rapido, la risposta in soli tre minuti

AGI – Un’azienda di Merate, in Brianza, attiva nel settore dell’illuminazione, ha realizzato un test salivare veloce per scoprire in pochi minuti se si è positivi al Covid. Il “Daily Tampon” – questo il nome del dispositivo della Allum – secondo quanto riferito dalla stessa azienda ha già ricevuto l’approvazione del ministero della Salute ed è pronto per entrare in produzione.

Il “Daily tampon” funziona come un test di gravidanza: si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, si appoggia quest’ultimo sul tampone e in soli tre minuti, grazie all’utilizzo congiunto di tre reagenti, il tampone restituisce il risultato: risultato positivo due strisce, negativo una.

L’affidabilità è quasi totale, assicura l’ingegner Massimo Dietro che ha preso parte al progetto: “Il “Daily Tampon” è la svolta per gestire situazioni che adesso sono impossibili da controllare. Il nostro tampone giornaliero permette in pochissimo tempo, e con un’altissima affidabilità, molto vicina al 100%, di avere un risultato e quindi riattivare tutta una serie di settori lavorativi, andando a creare delle zone “Covid free”.

