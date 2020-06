COUS COUS FEST: UN EVENTO ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA  

IL COMUNE HA CHIESTO LA CONVOCAZIONE DI UNA CONFERENZA SERVIZI PER VERIFICARE LA FATTIBILITA’ DEL FESTIVAL – AMMINISTRAZIONE LANCIA PORTALE “I LOVE SAN VITO LO CAPO” E UNA CAMPAGNA PER RILANCIARE IL TURISMO

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI), 6 GIU. Si lavora ad un’edizione in tutta sicurezza per il Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo Capo dal 18 al 27 settembre prossimi. L’ordinanza n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana lascia ben sperare per lo svolgimento della manifestazione internazionale che rappresenta uno dei maggiori eventi italiani del settore. L’articolo 9 dell’ordinanza dispone, infatti, che gli eventi con la presenza di pubblico che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico sono autorizzati a partire dall’8 giugno, “fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola” pur nel rispetto del divieto di assembramenti di persone. Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha chiesto la convocazione di una conferenza di servizi proprio per verificare la realizzabilità dell’evento che rappresenta “un momento sociale, culturale ed economico estremamente importante per il nostro Comune, per la provincia e per l’intera regione”. “L’ultima ordinanza regionale e il decorso positivo della pandemia in Sicilia e più specificatamente in provincia di Trapani che sostanzialmente è Covid-free – spiega Peraino – ci lascia ben sperare per il regolare svolgimento della manifestazione con le misure di contenimento che verranno indicate dal Presidente della Regione, dal Prefetto e dal Questore di Trapani a cui la settimana scorsa abbiamo sollecitato, con una nota ufficiale, la convocazione urgente di una conferenza di servizio”.

Marcello Orlando, amministratore di Feedback, società organizzatrice del Cous Cous Fest, guarda con ottimismo alle ultime normative regionali e sta coordinando il suo team di lavoro per muovere i primi passi in vista di settembre. “Siamo pronti a collaborare con il Comune di San Vito Lo Capo – dice Orlando – per progettare la manifestazione in assoluta sicurezza sanitaria e nel totale rispetto delle modalità organizzative che verranno disposte. Lo svolgimento dell’evento sarebbe di fondamentale importanza non soltanto per le ricadute economiche nel territorio, messo a dura prova dallo scoppio dell’epidemia ma anche per i risvolti sociali e rappresenterebbe un segnale di ottimismo e positività dopo questo lungo periodo dominato da difficoltà e incertezze”.

L’economia di San Vito Lo Capo, sostenuta quasi principalmente dal turismo, ha avuto un duro colpo dalle restrizioni imposte per il contenimento del Covid, mettendo in seria difficoltà le oltre 270 strutture turistiche che garantiscono oltre 7.750 posti letto e le centinaia di attività economiche che ruotano intorno al settore che ogni anno producono e assicurano servizi a centinaia di migliaia di turisti ed escursionisti alimentando un volume di affari di centinaia di milioni di euro, senza dubbio la prima economia turistica della provincia di Trapani e tra le prime della Sicilia.

E proprio per incoraggiare i turisti a tornare a vivere San Vito Lo Capo l’amministrazione sta lanciando un portale, all’indirizzo ilovesanvitolocapo.it, dove consultare l’offerta turistica della cittadina, tra strutture alberghiere ed extralberghiere, b&b, campeggi e affittacamere e trovare informazioni su tutte le attività che offre il territorio tra mare, snorkeling, gite in barca, escursioni naturalistiche, sport, cultura ed enogastronomia. Una sezione del portale sarà dedicata a tutte le misure che adotteranno le strutture, nel rispetto delle ultime normative, per aprire le porte ai visitatori in piena serenità: igiene, distanziamento e misure di sicurezza per godersi un soggiorno in questo piccolo angolo di paradiso siciliano all’insegna della spensieratezza. Il portale, già on line, sarà operativo a giorni.

Per promuovere l’offerta turistica – oltre al portale – verrà veicolata su Google e sui principali social network una campagna promozionale multi soggetto ideata dall’agenzia Feedback con quattro differenti immagini e slogan: “Lo paradiso più vicino”, “Lo mare più azzurro”, “Lo cous cous più buono” e “Lo soggiorno più bello”, tutte associate all’invito “La vacanza riparte da San Vito Lo Capo”.

