Coronavirus, su Tv2000 il doc “Benvenuti a casa mia”. Tra le storie: matrimonio in pandemia

Il video diario degli Italiani durante il lockdown

Lunedì 1 giugno in seconda serata

Roma, 29 maggio 2020. Gli italiani e il lockdown nel documentario di Tv2000 ‘Benvenuti a casa mia’, in onda lunedì 1 giugno in seconda serata, girato interamente come un video diario con gli smartphone. Tanti protagonisti che raccontano la loro vita nel periodo dell’emergenza sanitaria, fatta anche di vulnerabilità, paure e voglia di vivere. Tra questi la storia di Maria e Mattia, che si sono sposati durante la pandemia, e quella di Stefania Proietti, sindaco di Assisi, che mostra una città pronta a ripartire.

In un tempo fatto di silenzi, di sguardi, di mancanze e di paure, Maria e Mattia, due giovani di Roma, decidono comunque di sposarsi celebrando, a porte chiuse, uno dei pochissimi matrimoni in tempo di Covid-19 in Italia. Sarà il loro sorriso ad accompagnare altre storie: quella di Marta, una bambina di otto anni con sindrome di Down, che vince la noia e la paura del Covid con video-lezioni di cucina, di danza e di scuola; quella di Nonna Pasqua in isolamento con il nipote di 26 anni; di un padre e di un figlio di quattro anni, Genesio e Michele, in attesa del ritorno della mamma partita per Bergamo come infermiera con la Protezione Civile; quella di un sindaco, Stefania Proietti che ci mostra un’ Assisi in lockdown, ma pronta a ripartire; quella di un gruppo di suore a Rivolta D’Adda vicino Cremona, Adoratrici del Santissimo Sacramento, che si prendono cura di anziani e disabili e quella di Silvia, una giovane rider di Bologna che a dorso della sua bicicletta ci fa entrare nel mondo dei giovani al tempo di Covid-19.

Di Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi

