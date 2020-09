Coronavirus, nuovo caso a Petrosino

Il Sindaco Giacalone: “Invito tutti i cittadini a restare calmi e lucidi come abbiamo fatto finora”

Si registra un nuovo caso di Coronavirus a Petrosino. Lo rende noto il Sindaco Gaspare Giacalone:

“Come mi ha comunicato il dirigente dell’Istituto Nosengo, Giuseppe Inglese, la persona contagiata è un dipendente scolastico. Dobbiamo restare calmi e lucidi come abbiamo fatto finora. L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha già attivato tutte le procedure del caso e lo screening delle persone entrate in contatto con il dipendente. L’attività scolastica è al momento sospesa e siamo in stretto contatto con il dirigente Inglese. Il Comune ha già predisposto e programmato una serie di sanificazione in tutti gli edifici scolastici prima dell’avvio dell’anno didattico, ma anche una serie di interventi di sanificazione nei plessi sede di seggio elettorale prima, durante e dopo le operazioni per il voto referendario in programma il prossimo fine settimana. Invito ancora una volta tutti i cittadini a osservare scrupolosamente e ancora di più tutte le precauzioni anti-contagio, come il rispetto del distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e l’igiene delle mani. Ribadisco ancora una volta di non creare allarmismi anche nel caso in cui dovessero registrarsi ulteriori casi”.

