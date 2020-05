Coronavirus, in provincia di Trapani i positivi scendono a 3. A Campobello zero positivi

Asp Trapani: Aggiornamento alle ore 10 di sabato 16 maggio 2020

Totale casi attuali positivi 3 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:

Alcamo 0; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 1; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 0; Mazara del Vallo 0; Paceco 0; Salemi 0; Trapani 1; Valderice 1

Totale tamponi effettuati 7357

Test sierologici su personale sanitario 4239

Decessi 5

Ricoverati – Covid-hospital Marsala: Covid 0

Attuali trasferiti Villa Zina 0

Guariti e dimessi 117

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.