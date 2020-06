Coronavirus, diminuiscono i positivi in Sicilia: sono 141 e niente morti (Report del 22 luglio)

In Sicilia continua a scendere delle persone attualmente positive al coronavirus, mentre aumentano i pazienti guariti e non si registra alcun nuovo decesso. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’isola negli ultimi tre giorni (20-22 giugno), così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 192.138 (+4.269 rispetto a venerdì 19 giugno), su 159.796 persone: di queste sono risultate positive 3.072 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 141 (-9), 2.651 sono guarite (+11) e 280 decedute (0). Degli attuali 141 positivi, 26 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (+1) – mentre 115 (-9) sono in isolamento domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.