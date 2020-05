[Coronavirus] Campobello. Stasera rientra a casa il piccolo Antonio

Bentornato

Bentornato guerriero bambino,

Di ritorno da un virus assassino.

Vincitore senza vantaggi,

con isolamento e niente abbracci.

Quanto t’è mancata la tua mamma,

Che ti canta la ninna nanna,

Papà il tuo eroe e la sorellina il tuo compare.

Giorni bui hai attraversato,

ma il tuo super coraggio

mai t’abbandonato,

hai azzannato le difficoltà come un leone,

perché dentro il tuo puro cuor una speranza era ossessione.

Di rivedere ancor la tua casetta,

i tuoi amichetti,e quei nonni che con tant’ amor

Il tuo ritorno aspettan.

Oh dolce Antonio

or sei finalmente tra noi,

a mostrarci di come

non ci si debba arrendere mai.

Pur così piccolo

e con qualche problema ,

la tua voglia di vita

ha superato ogni insormontabile barriera.

Ed il tuo coraggio

come esempio ci si presenta,

perché mai in questa nostra esistenza,

diverso dagli altri

nessun si senta.

Paolo Cutrona