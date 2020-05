Concorsi docenti 2020. Riprende l’organizzazione dei corsi di preparazione Uil Scuola e Irase Trapani

Lezioni al via dal 25 maggio

Uil Scuola e Irase Trapani ripartono con l’organizzazione dei corsi di preparazione ai concorsi ordinario e straordinario docenti 2020. Le lezioni al via dal 25 maggio.

E’ possibile manifestare il proprio interesse a ricevere informazioni sui percorsi formativi compilando il form: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSd5aPFqIrch3L9GgnRXLViQ mra16gUyP4GoWuS5WbPxxYKy_Q/ viewform, oppure contattando telefonicamente il 3474695096 (dalle ore 15 alle 18) o scrivendo alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ irase.trapani.73 o all’email trapani.irase@gmail.com.

Le procedure concorsuali sono bandite a livello nazionale e organizzate su base regionale. I posti autorizzati per le nuove assunzioni della scuola inizialmente erano 49 mila, che dovrebbero salire a 78 mila con il cosiddetto “Decreto rilancio” atteso nelle prossime ore.

Per quel che riguarda la partecipazione al concorso straordinario è possibile partecipare, pena esclusione dalla procedura, in un’unica Regione. Relativamente a classi di concorso e tipologie di posto è consentito partecipare per non più di tre procedure: una sola classe di concorso (I o II grado) – posto di sostegno (anche in entrambi i gradi di scuola).

Anche per quel che riguarda il concorso ordinario è possibile partecipare in un’unica regione. A proposito delle classi di concorso e delle tipologie di posto è possibile partecipare per non più di quattro procedure: una sola classe di concorso della scuola secondaria di I grado; una sola classe di concorso della scuola secondaria di II grado; per i posti di sostegno della scuola secondaria di I grado; per i posti di sostegno della scuola secondaria di II grado.

“L’attesa per lo svolgimento dei concorsi scuola per migliaia di aspiranti docenti – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini (nella foto)– cresce di giorno in giorno. La Uil scuola Trapani in collaborazione con il proprio Istituto di ricerca l’Irase, ha predisposto diversi percorsi di formazione con l’obiettivo di fornire approfondimenti di carattere pedagogico-didattico- metodologico per affrontare con adeguata competenza le prove previste dal Concorso per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado”.