[Comune Palermo] 29 agosto 2020: Commemorazione Libero Grassi

In occasione del XXIX anniversario della morte di Libero Grassi, Addiopizzo e la famiglia dell’imprenditore assassinato da Cosa nostra invitano a partecipare alla giornata d’iniziative in suo ricordo e della moglie Pina Maisano.

L’imprenditore – che nel 1991 fu assassinato perché lasciato solo nella sua scelta di ribellione – oggi avrebbe a fianco diversi commercianti che in questi anni si sono finalmente liberati da ogni forma di taglieggiamento.

Per questa ragione la giornata sarà anche un momento per interrogarsi su cosa sia rimasto dell’esempio di Libero Grassi, su come cambiano le dinamiche criminali attraverso cui si perpetra il racket delle estorsioni, sul perché ci sia ancora chi continua a pagare e sulle ragioni che inducono alla scelta di denunciare.

Faremo consumo critico a sostegno dei ragazzi del Caffè Verdone che si sono opposti al racket senza ricercare clamore e ribalte pubbliche e mediatiche a cui invece fu costretto, suo malgrado, Libero Grassi.

Tempo fa entrammo in contatto con i titolari del pub di Bagheria. Erano esausti e preoccupati.

Ci raccontarono le angherie, le vessazioni e le aggressioni che erano costretti a subire all’interno del loro locale. Risse scatenate dal nulla mentre cresceva e si materializzava la preoccupazione di perdere clienti e vanificare così tutti i sacrifici fatti sino a quel momento.

Iniziò così il percorso di denuncia che portò i ragazzi del Cafè Verdone, con l’ausilio del nostro movimento, a raccontare la loro vicenda a forze dell’ordine e autorità giudiziaria. Mentre tra poche settimane si aprirà il processo, da tempo i titolari del Cafè Verdone hanno ripreso a lavorare con molti cittadini che sono ritornati a frequentare il loro locale, dove sarà inaugurata una nuova area antistante il pub. Non faremo mancare il nostro supporto e sostegno ai giovani imprenditori di Bagheria, tanto per la voglia di investire e creare lavoro e ricchezza nella loro città e soprattutto per il coraggio e la determinazione mostrata nell’affrontare chi ha cercato di mettere a repentaglio una vicenda imprenditoriale che merita solo ammirazione.

In occasione della giornata dedicata a Libero Grassi si svolgerà la V edizione della “Vela per l’inclusione sociale”. I ragazzi di Piazza Magione usciranno in barca accompagnati da Addiopizzo e dalla Lega Navale Italiana nell’ambito di un percorso, dentro e fuori il quartiere della Kalsa, finalizzato alla prevenzione e alla riduzione del disagio sociale e a favorirne l’inclusione. I ragazzi saliranno a bordo delle imbarcazioni dei soci della LNI, tra cui Azimut, la barca a vela a due alberi di oltre 12 metri, sequestrata dalla Guardia di Finanza in seguito ad una operazione di lotta all’immigrazione clandestina.

La traversata in barca si concluderà al Parco intitolato a Libero Grassi dove sarà presentata l’Associazione Parco Libero, presieduta da Alice Grassi, nata con il fine di contribuire alla rigenerazione urbana dell’area della costa SUD di Palermo e più specificatamente dell’area intitolata dal Comune di Palermo a Libero Grassi. La riappropriazione e la valorizzazione di beni pubblici rimangono infatti uno degli strumenti per sottrarre spazio al mal costume, all’illegalità diffusa e a Cosa nostra, e la riapertura e la fruizione del Parco Libero Grassi si inseriscono in questa strategia.

PROGRAMMA

ore 7.45 — Via Vittorio Alfieri, Palermo

Un fiore in ricordo di Libero Grassi a ventinove anni dalla morte

ore 10.30 — Piazza Verdone, Bagheria

Consumo critico – Pago chi non paga al Cafè Verdone

Tempo fa entrammo in contatto con i titolari del pub Cafè Verdone di Bagheria. Erano esausti e preoccupati. Ci raccontarono le angherie, le vessazioni e le aggressioni che erano costretti a subire all’interno del loro locale. Risse scatenate dal nulla mentre cresceva e si materializzava la preoccupazione di perdere clienti e vanificare così tutti i sacrifici fatti sino a quel momento. Iniziò così il percorso di denuncia che portò i ragazzi del Cafè Verdone, con l’ausilio del nostro movimento, a raccontare la loro vicenda a forze dell’ordine e autorità giudiziaria. Mentre tra poche settimane si aprirà il processo, da tempo i titolari del Cafè Verdone hanno ripreso a lavorare con molti cittadini che sono ritornati a frequentare il loro locale, dove sarà inaugurata una nuova area antistante il pub.

ore 14.30 — Porto della Cala, Palermo – Polo Lega Navale Italiano per le attività sociali

Oltre le barriere, Vela per l’inclusione sociale

Veleggiata in barche d’altura con i ragazzi di piazza Magione accompagnati da Addiopizzo, la Lega Navale Italiana e Alfredo Chiodi, nipote di Libero Grassi.

L’iniziativa finalizzata alla prevenzione e alla riduzione del disagio socio-culturale e a favorire l’inclusione sociale, si inserisce nell’ambito delle attività di educativa territoriale svolte da Addiopizzo nel quartiere della Kalsa.

ore 18.00 — Acqua dei Corsari – Parco Libero Grassi.

Presentazione Associazione “Parco Libero”e workshop di progettazione sul parco Libero Grassi

L’Associazione, presieduta da Alice Grassi, nata dalla volontà di un comitato spontaneo di cittadini, che si sono fatti promotori e attente sentinelle dell’area urbana abbandonata al degrado e intestata nel 2013 alla memoria di Libero Grassi. Seguendo l’esempio di Libero, promovendo la diretta responsabilità al cambiamento dello status quo, il comitato ha scelto di prendersi cura di un luogo per costruire futuro attraverso la memoria e la rigenerazione sociale dei luoghi. In attesa della bonifica e messa in sicurezza dell’area da parte del Comune di Palermo, l’Associazione lancerà un workshop internazionale sul Parco Libero, che vedrà il coinvolgimento di diversi stakeholders, tra cui l’Università degli Studi di Palermo, la comunità scientifica di architettura del paesaggio e la comunità locale di riferimento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...