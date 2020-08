Cinghiale ruba la borsa con un computer portatile a un nudista, l’imbarazzante inseguimento diventa virale

A testimoniare l’accaduto le foto scattate dall’attrice Adele Landauer che le ha postate su Facebook scrivendo: «La natura colpisce ancora!. Ha dato tutto se stesso! Ho mostrato le foto all’uomo e lui ha riso profondamente e mi ha autorizzato a renderle pubbliche».

Foto credit: Facebook Adele Landauer

Non è ben chiaro se l’uomo abbia o meno recuperato la borsa gialla che conteneva il suo prezioso computer portatile, ma la storia arriva pochi giorni dopo un’altra notizia che sempre in Germania ha divertito non poco: mercoledì scorso gli abitanti di un sobborgo di Berlino hanno scoperto che una volpe era la ladra di ciabatte e scarpe che da tempo sparivano dalle loro case.

Questi sono solo due dei tanti episodi che vedono gli animali sempre più audaci nei loro comportamenti “urbani” dopo aver preso coraggio grazie agli spazi pubblici lasciati vuoti dall’uomo a causa del confinamento da coronavirus.