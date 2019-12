Castelvetrano. La Musica protagonista all’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo

È bello quando in un Istituto scolastico si vivono momenti di condivisione, di confronto, di riflessioni fra i docenti, mettendo al centro gli alunni, al fine di garantire loro diverse opportunità formative, istruttive ed educative utili alla crescita armoniosa della persona.Da questa premessa nasce la viva collaborazione tra i docenti di Strumento del corso ad indirizzo musicale del plesso “V. Pappalardo” professori Lentini (classe di Chitarra), Clemente (classe di Violino), Zancana (classe di Pianoforte), Federico (classe di Flauto) e le Insegnanti del coro ” Note per Mirea” Vitalba Signorello e GianvitaFerrantello della Scuola Primaria. Nel mese di Settembre, in occasione di un confronto per la programmazione di un repertorio musicale natalizio, tra le varie idee di brani musicali l’Ins Vitalba Signorello ha proposto il canto natalizio “Stella Cometa”, scritta dai compositori Roberto Lovèra ( Baritono, Compositore, Attore) e Adelmo Musso (Direttore d’orchestra, Compositore, Arrangiatore), entrambi di Roma. Da questa scelta è nata l’idea di fare una intervista ai due compositori grazie ad un video collegamento su Messanger, che si è realizzato Martedì 10/12/2019 tra gli alunni di primo anno ed Maestro Roberto Lovèra e giovedì 12/12/2019 tra gli alunni del terzo anno che hanno rivolto un’intervista al Maestro Adelmo Musso.

L’iniziativa, sostenuta dalla Dirigente, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha permesso agli alunni di conoscere come nasce una canzone, un arrangiamento musicale, la vita di artisti che quotidianamente contribuiscono ad arricchire la storia della musica Italiana.

Il brano “Stella Cometa” sarà eseguito giovedì 19 Dicembre, alle ore 18.30, presso la Chiesa di Santa Lucia in occasione del XXIII Concerto di Natale.L’Intervista sarà pubblicata sul prossimo numero del giornalino scolastico.

