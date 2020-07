Castelvetrano. Don Gioacchino Arena amministratore parrocchiale a Santa Lucia

Don Gioacchino Arena, parroco a San Francesco di Paola in Castelvetrano è il nuovo amministratore parrocchiale a Santa Lucia. Lo ha nominato il Vescovo monsignor Domenico Mogavero dopo la scomparsa di don Baldassare Meli, per poco più di un decennio alla guida della parrocchia nel quartiere Belvedere. Monsignor Mogavero e don Gioacchino Arena hanno già tenuto un primo incontro con alcuni responsabili della pastorale parrocchiale, per dare continuità alle attività che don Meli aveva avviato e condotto negli anni: dagli “Amici del Colibrì”, alla distribuzione di derrate alimentari e vestiti, a cura della Caritas, all’oratorio. Don Arena continuerà a essere parroco a San Francesco di Paola, ricoprendo anche il ruolo di amministratore parrocchiale a Santa Lucia. (foto: Condividere).

Mi piace: Mi piace Caricamento...