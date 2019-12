Castelvetrano. “CRI DAY, Vieni a scoprire il mondo di Croce Rossa Italiana”  

CASTELVETRANO – Saranno tre giorni intensi, a partire da domani, quelli che vedranno impegnato il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. Nelle giornate del 13, 14 e 15 Dicembre i Volontari CRI avranno l’occasione di mostrare alla collettività le numerose attività rivolte alla popolazione. “Ho sempre ritenuto – commenta Giuseppe Cardinale, Presidente del Comitato CRI di Castelvetrano – che la Croce Rossa sia della comunità e viste le tante attività che ogni giorno impegnano i nostri volontari, abbiamo pensato di aprire la nostra sede per rafforzare il rapporto con il territorio”. Sanitario, Salute, Emergenza, Principi e Valori, Gioventù, Comunicazione e Migrazioni sono le aree di intervento in cui la Croce Rossa Italiana e il Comitato di Castelvetrano si confrontano giornalmente. Nella tre giorni del “CRI DAY” sarà possibile toccare con mano la passione e la professionalità dei tanti volontari che affrontano le molteplici vulnerabilità del territorio. “Rivolgo – aggiunge Cardinale – il mio invito a tutti coloro vivono questo territorio, sarà un momento di festa e un’occasione di confronto”. L’appuntamento è presso la sede del Comitato CRI di Castelvetrano in via Autonomia Siciliana (di fronte Pasticceria Mozart) il 13/14/15 Dicembre dalle ore 10.00 alle 13 e dalle 16.00 alle 20.00

