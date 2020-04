Castelvetrano. Appello della Croce Rossa Italiana:”Aiutaci ad Aiutare”

“La Pasqua è finita e con essa la generosità dei cittadini “- questa l’amara sintesi delle parole usate dal Presidente del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana, Giuseppe Cardinale.

“Abbiamo dovuto sospendere per oltre due settimana la distribuzione alimentare che giornalmente veniva effettuata grazie alle donazioni di tutti, anche se abbiamo sopperito alle urgenze con quel poco che è rimasto in magazzino. Riprenderemo la distribuzione lunedì 27 aprile ma con meno derrate e meno famiglie assistite, per via dell’insufficiente quantità di donazioni raccolte tramite i “carrelli solidali” tuttora presenti nei principali supermercati della città.” dichiara Cardinale, che continua “nelle ultime due settimane abbiamo ricevuto solo 80 euro tramite la raccolta online gofoundme e per quanto lentamente continui la generosità di qualche cittadino o di qualche impresa da sola non basta ad aiutare le tante famiglie che hanno disperato bisogno di aiuto”.

“L’emergenza non è finita!! I nostri report – continua il Presidente – evidenziano, piuttosto, una crescita molto significativa di intere famiglie che hanno necessità di un supporto attivo, nonostante le iniziative nazionali, regionali e comunali, il protrarsi del lockdown, lo stop alle attività produttive e di servizi se da un lato stanno contribuendo al contenimento della diffusione del contagio nella pandemia Covid-19, dall’altro stanno generando – e non finirà per ora – un grave impoverimento dei più, di artigiani, piccole e medie imprese e lavoratori connessi ad esse.

Per non parlare di chi lavora a giornata costretto, come tutti, a stare a casa e a non potere provvedere ai bisogni della famiglia

La situazione è grave. L’emergenza non è finita!!

Ci appelliamo a Voi, non solo Castelvetranesi ma anche a tutti i cittadini dei comuni di Campobello, Santa Ninfa, Partanna, Salaparuta e Poggioreale, dove sono presenti i nostri Volontari pronti ad aiutare chiunque

Aiutateci ad aiutare

