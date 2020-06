Carabinieri  Forestale sorprendono un furgone adibito a trasporto illecito di rifiuti speciali

Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno (CE), durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati perpetrati in danno all’ambiente, hanno rinvenuto un furgone mentre percorreva un tratto di strada poderale adiacente la sponda del fiume Volturno, in località Cacchione, del comune di Castel Volturno (CE).

Essendo la situazione ravvisata alquanto sospetta, in quanto la zona era disabitata, i predetti militari hanno proceduto a sottoporre a controllo il citato furgone Fiat Doblò di colore bianco.

L’automezzo è risultato essere sprovvisto della copertura assicurativa e della carta di circolazione mentre al suo interno sono stati rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti edili provenienti da demolizione, plastica, carta e pedane di legno, trasportati in assenza di alcuna autorizzazione.

I militari hanno proceduto all’immediato sequestro giudiziario del furgone e a deferire in stato di libertà l’autista ed il proprietario dell’automezzo per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.

