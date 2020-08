Cancellazioni voli Albastar da Trapani a Roma. ItaliaRimborso: “Pronti ad assistere i passeggeri”

Una vera e propria pioggia di chiamate, nell’ultima settimana, ha travolto il centralino di ItaliaRimborso, claim company leader nel settore dei rimborsi e dei risarcimenti per disservizi aerei. In particolare, moltissime delle segnalazioni dei passeggeri hanno riguardato le cancellazioni dei voli Albastar da Trapani a Roma (volo AP405).

ItaliaRimborso, a seguito della cancellazione del volo del 14 agosto, si è attivata per comprendere cosa sia accaduto, dal momento che alcuni passeggeri hanno riferito di essere stati imbarcati e, successivamente, sbarcati “a causa di un guasto tecnico”.

I nostri tecnici hanno rilevato che un aereo della compagnia aerea spagnola ha sostato nello scalo “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi dal 12 agosto fino a stamattina (18 agosto).

Ricordiamo ai passeggeri di questo volo Trapani-Roma che, in base al Regolamento Comunitario 261 del 2004, una cancellazione che arrivi con un preavviso inferiore a 14 giorni (nel caso in cui, ovviamente, non sia causata da circostanze eccezionali come scioperi o restrizioni del traffico aereo), dà diritto a:

Ricevere adeguata assistenza dalla compagnia aerea durante la permanenza in aeroporto; Essere imbarcati gratuitamente e nel più breve tempo possibile su un volo alternativo (oppure ad ottenere il rimborso immediato dell’intero importo del biglietto aereo); Beneficiare della compensazione pecuniaria a titolo di risarcimento per il disagio subito che, nel caso specifico, ammonta a 250 euro.

Dunque, per richiedere l’indennizzo di 250 euro, invitiamo coloro i quali abbiano subito questa cancellazione a rivolgersi al nostro reparto operativo scegliendo tra queste modalità di contatto:

Form online presente nell’homepage del sito web www.italiarimborso.it

presente nell’homepage del sito web www.italiarimborso.it Email da inviare all’indirizzo info@italiarimborso.it;

da inviare all’indirizzo info@italiarimborso.it; Sms Whatsapp da inviare al numero 342 1031477;

da inviare al numero 342 1031477; Chiamata al numero fisso 06 56548248.

