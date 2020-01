Campobello. Servizio recapito avvisi tributari: il sindaco replica al consigliere di opposizione

« Come sempre, abbiamo operato nel rispetto delle norme e dell’interesse collettivo. Siamo dispiaciuti per eventuali piccoli disagi scaturiti dall’elevato numero di avvisi »

In riferimento alla recente nota a firma del consigliere comunale Tommaso Di Maria riguardo l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento tributari, il sindaco Castiglione precisa quanto segue: «Ancora una volta, sono costretto a intervenire sulla nota di un consigliere comunale di opposizione al fine di fare chiarezza, ripristinando la verità dei fatti finanche su questioni di semplice e ordinaria amministrazione.

Innanzitutto, mi preme infatti precisare che l’affidamento del servizio in questione scaturisce dall’ordinaria attività di controllo delle posizioni tributarie che gli uffici sono tenuti a fare per obbligo di legge. Tale affidamento è stato disposto dopo una comparazione di diverse offerte economiche pervenute all’ente, così come espressamente previsto dalla normativa del codice degli appalti. Inoltre, gli avvisi in questione relativi a IMU, TASI e Tari sono stati complessivamente 8782 e non soltanto 6454, come invece afferma il consigliere Di Maria. Infine, non è nemmeno vero che tutti i cittadini si siano dovuti recare presso la sede di Mazara della ditta per ritirare l’avviso, in quanto la stessa ha aperto un punto di ritiro a Campobello e solo in casi particolari alcune persone hanno dovuto recarsi a Mazara.