Campobello. Scontro tra due vetture: 1 ferito

Nella mattinata del 11/12/2019, spettacolare incidente stradale all’ingresso della città nella via Vittorio Emanuele II all’altezza dell’ex MOCAR. A scontrarsi due autovetture una VW Golf e una Dacia Sandero, la prima condotta da P.R. e la seconda da P.N.G., entrambi senza passeggeri. Da una prima sommaria ricostruzione della dinamica, sembra che la Golf provenisse dalla bretella di collegamento tra la S.S. 115 e la Via V.E. II, lato cavalca-ferrovia, e il suo conducente non abbia rispettato il segnale di stop per poi scontrarsi con la Sandero proveniente dall’altra bretella di collegamento con la S.S. 115, lato passaggio a livello. Ad avere la peggio il conducente della Dacia sandero che veniva trasportato in ospedale tramite il 118 ma sembra che le sue condizioni non siano gravi. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica del sinistro. L’incrocio dove è avvenuto l’incidente è stato teatro, in passato, di vari incidenti anche con esito mortale e si trova a cavallo del confine territoriale tra i comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Ci si chiede, come redazione, quanto tempo bisogna ancora aspettare al fine di mettere in atto quelle infrastrutture, come ad esempio una rotonda, per mettere in sicurezza un pericolosissimo incrocio che inoltre, darebbe anche un decoro urbanistico all’ingresso della città.

[B.C.]

Mi piace: Mi piace Caricamento...