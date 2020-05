Campobello. Sanificazione degli ambienti parrocchiali e orari delle celebrazioni eucaristiche

A nome della comunità dell’Unità Pastorale ringrazio la ditta “Saba Technology” nella persona di Salvatore Bascio e dei suoi collaboratori, per la sanificazione ad ozono dei nostri ambienti; un gesto di altruismo e responsabilità che ci consentirà di riprendere le nostre celebrazioni con maggiore sicurezza. In Chiesa Madre, in cui possono accedere un numero massimo di 174 persone, è prevista la celebrazione eucaristica vigiliare il sabato alle 18.30; mentre la domenica sono previste tre messe: 8.30, 11.00, 18.30. Dal 25 maggio al 29 maggio si celebra, ancora in Chiesa Madre, la messa feriale alle 18.30. Permanendo le norme del distanziamento sociale, è sospeso il culto vigiliare e domenicale a San Giovanni Battista (in cui comunque è possibile celebrare l’Eucaristia per altre ricorrenze, con la presenza massima di 52 fedeli). Alla chiesa Madonna di Fatima la celebrazione eucaristica domenicale sarà alle 9.30 (con la presenza massima consentita di 95 fedeli). A Tre Fontane la celebrazione eucaristica sarà la domenica alle 17.30 (l’ingresso è possibile solo per 26 fedeli). Si è tenuti a prendere visione del cartello delle disposizioni diocesane circa i comportamenti da adottare per l’ingresso in chiesa e la partecipazione alla celebrazione eucaristica, attenendosi alle eventuali indicazioni dei volontari. Si precisa infine che il numero massimo di fedeli consentito per parrocchia si riferisce non soltanto per le celebrazioni feriali o festive ma anche per altre ricorrenze liturgiche attualmente consentite, come ad esempio la celebrazione dei matrimoni.

Il parroco don Nicola Patti

