Campobello. Rocambolesco incidente sulla via Mare: diverse le auto coinvolte

Rocambolesco incidente intorno alle 19 sulla via Mare a Campobello di Mazara. Secondo le prime informazioni, il traffico è stato regolato dalle forze dell’ordine, il sinistro ha visto coinvolto diversi veicoli. Nessuna notizia per quanto riguarda eventuali feriti.

AGGIORNAMENTO

Rocambolesco incidente intorno alle 19 sulla via Mare a Campobello di Mazara. Tre le auto coinvolte, una Giulietta condotta dal 58enne M.G., una Citroen C5 con alla guida M.R. di 49 anni e una Fiat Punto condotta dal 27enne B.V.. Secondo una prima ricostruzione della squadra infortunistica della Polizia Municipale di Campobello, diretta dall’Ispettore Badassare Calamia, il conducente della Punto non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza andando a tamponare nonostante la corposa frenata la C5 ferma allo stop con conseguente tamponamento della Giulietta ferma in attesa di immettersi sulla via mare. Lievi ferite per gli occupanti dei tre mezzi. Danni rilevanti per i mezzi.

