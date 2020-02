Un esemplare maschio e giovane di delfino è stato trovato morto sulla spiaggia di contrada Pozzitello, fra le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. A trovarlo sulla spiaggia una pattuglia della Guardia di Finanza che ha avvertito i ricercatori del vicino IAS-CNR di Torretta Granitola, che studiano l’ambiente marino. Sul posto, per una prima ispezione, sono intervenuti i biologi del Centro che lunedì effettueranno la necropsia, insieme ai colleghi dell’Istituto zooprofilattico di Palermo.

Sul delfino morto, che misura 2,30 metri, sono stati riscontrati alcuni segni particolari che farebbero pensare al fatto che l’esemplare sia rimasto incagliato in una rete a strascico e poi sia morto. Lunedì, grazie all’intervento del Comune che metterà a disposizione un mezzo per il trasporto, il delfino sarà trasportato negli spazi dell’IAS-CNR di Torretta per l’analisi congiunta tra i tecnici del Centro e dell’Istituto zooprofilattico di Palermo. Poche settimane addietro un altro esemplare di delfino era stato trovato morto sempre in zona Capo Puzziteddu.