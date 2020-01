Campobello. Proclamati ieri, i vincitori della 2ᵃ edizione del concorso “Il presepe più bello”

REDAZIONE, 10 GEN – Sono stati proclamati ieri, al Palazzo municipale di Campobello, i vincitori della 2ᵃ edizione del concorso “Il presepe più bello” indetto anche quest’anno dall’Amministrazione comunale al fine di promuovere e di valorizzare l’arte presepiale, espressione delle locali tradizioni devozionali.

Dopo aver visionato e fotografato, durante il periodo natalizio, tutti i presepi in gara, la giuria presieduta dal Sindaco e di cui hanno fatto parte anche l’assessore Donatella Randazzo e la consigliera comunale Ninetta Pulaneo, ha infatti scelto le opere considerate “più originali e creative”, tenendo conto della qualità artistica e delle difficoltà tecniche di realizzazione.

Al primo posto si è classificata Angela Buffa, che ha realizzato un minuzioso e particolare presepe artigianale meccanizzato con l’impiego di materiale naturale e che ha ricevuto un premio monetario di 300 euro.

Secondo classificato Michele Lupo , vincitore della prima edizione del concorso, che anche quest’anno ha realizzato un bellissimo presepe monumentale meccanizzato in via Delle Rose. A Michele Lupo sarà attribuito il premio di 200 euro, mentre al terzo posto si sono classificati ex equo l’Oasi di Torretta Granitola e Michele Di Paola , i cui presepi si sono distinti rispettivamente per “l’originalità” e per la “particolare prospettiva del paesaggio”. A ognuno dei terzi classificati andrà il premio monetario di 100 euro.

Considerato l’impegno profuso da tutti i partecipanti al concorso, che con la loro opera hanno contribuito a dare continuità a questa importante e significativa tradizione religiosa simbolo del Santo Natale, la Commissione ha altresì assegnato anche ai concorrenti che si sono classificati dal 4° al 9° posto un premio in denaro pari a 50 euro.

«Anche quest’anno – ha commentato il sindaco Castiglione – per il secondo consecutivo, abbiamo voluto dare vita a questa bella iniziativa al fine di sensibilizzare e incentivare le famiglie campobellesi a dare continuità alla significativa tradizione del presepe

«La rappresentazione della nascita di Gesù attraverso il presepe – dichiara infine l’assessore Donatella Randazzo – racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Comporre il presepe nelle nostre case ci induce infatti a ripercorrere la storia di Betlemme, riproponendo con semplicità tutta la bellezza della nostra fede.

1 clasificato Angela Buffa premiazione presepe più bello_foto di gruppo dei partecipanti premiazione presepe più bello_foto di gruppo dei vincitori

