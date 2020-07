Campobello. “Primi saggi per il restauro dell’Immacolata”

Avvio ai lavori, stamani, per il restauro e la valorizzazione della settecentesca scultura lignea policroma del simulacro della Madonna, custodita nella Chiesa Madre di Campobello di Mazara, attribuita alla scuola di Gerolamo Bagnasco. La nostra restauratrice milanese, ma originaria di Campobello di Mazara, Sabrina Camilla Mazzola insieme alla collega Rossella Bernasconi eseguiranno i restauri sotto l’alta sorveglianza del dott. Bartolomeo Figuccio della Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani, mentre la direzione dei lavori sarà curata dall’architetto Mario Tumbiolo. Ringrazio il vescovo e gli uffici della curia che hanno approvato e inoltrato il progetto agli uffici della Sovrintendenza di Trapani per l’autorizzazione ai lavori. Ringrazio il Consiglio pastorale che ha sostenuto l’idea del progetto. Molto grato ai parrocchiani che stanno contribuendo per il finanziamento del progetto che ammonta a circa 6.500 euro. Un grazie speciale al prof. Baldassarre Ingrassia che ha instancabilmente creduto in questo progetto di restauro dell’Immacolata. Un altro tassello si aggiunge per il recupero del nostro patrimonio artistico e di fede. Don Nicola Patti