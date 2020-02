Campobello. PD: incontro con gli agricoltori. Presenti gli onorevoli Miceli e Raciti

REDAZIONE – Oggi sabato 08 febbraio 2020 alle ore 17:00 in via Cavour n.72 (di fronte ex chiesa San Michele) il locale Circolo PD ha organizzato un incontro con gli agricoltori. Saranno presenti gli Onorevoli Nazionali Carmelo MICELI e Fausto RACITI e l’Onorevole Deputato Regionale Baldo GUCCIARDI del Partito Democratico per discutere alcune problematiche relative alla legge sulla sicurezza per la raccolta delle olive. Siete invitati a partecipare.