Campobello. Opposizione a sostegno degli operatori ecologici: richiesta per un Consiglio Comunale Aperto

«I consiglieri Comunali Passanante Gaspare, Tripoli Maria, Lazzara Sabina, Stallone Rosaria e Di Maria Tommaso in data odierna hanno fatto richiesta per un Consiglio Comunale Aperto e straordinario.-

Tale iniziativa nasce al fine di sostenere e dare forza agli operatori ecologici che lavorano per il servizio Aro di Campobello di Mazara e che dal mese di Ottobre non percepiscono gli stipendi.

Nonostante gli incontri, svolti in Prefettura, sembra che le parti non abbiano ancora raggiunto una celere soluzione della problematica.-

I consiglieri firmatari così hanno deciso di trattare in un consiglio comunale aperto la delicata questione.

Non puo’ non rilevarsi come ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara nella persona del Sindaco castiglione sia stata assente e abbia manifestato la sua indifferenza in ordine alla superiore problematica.-

La cittadinanza, anche a titolo di solidarietà verso gli operatori ecologici è invitata a partecipare a tal fine verrà informata circa la data e l’ora fissata per l’adunanza del Consiglio Comunale».

f.to: Gaspare Passanante, Tripoli Maria, Stallone Rosaria, Lazzara sabina

