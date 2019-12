Campobello. Manifestazioni natalizie: a partire dal 22 dicembre il presepe nella chiesetta di piazza Eremita

Grande attesa per i festeggiamenti del 31 dicembre in piazza Stazione

Natale all’insegna dell’armonia, della condivisione e della semplicità a Campobello di Mazara. È con questo spirito che, quest’anno, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione ha promosso il programma di manifestazioni che, a partire da domenica 22 dicembre, animeranno le festività natalizie nella chiesetta di piazzale Eremita.

Nel pomeriggio di domenica, dalle ore 16 alle ore 18, in particolare sarà possibile visitare il presepe e il grande albero di Natale allestiti all’interno della chiesa, dove si respirerà aria natalizia grazie anche alle musiche a tema e alla degustazione dei dolci tipici di questo periodo a cura dell’associazione Gandhi di cui è presidente Giusi Gandolfo. La chiesetta sarà aperta al pubblico anche nelle giornate del 23 (ore 16-18), 24 (10.30-12.30), 25 e 29 dicembre (ore 16-18), il giorno di Capodanno e il 5 e il 6 gennaio, sempre dalle ore 16 alle 18. Al suo interno saranno esposti anche i lavori artigianali natalizi realizzati dall’Unità pastorale e dall’associazione Avel.

Grande attesa c’è inoltre per l’evento del 31 dicembre, che per la prima volta vedrà i festeggiamenti della notte di Capodanno in piazza Stazione, dove a partire dalle ore 23.30 ci saranno intrattenimento musicale con dj set, uno spettacoli di luci, colori e fuochi e tante sorprese per brindare tutti insieme in compagnia e allegria al nuovo anno che verrà.

Le manifestazioni saranno curate dall’assessore allo Spettacolo Donatella Randazzo con la direzione artistica di Gianvito Greco.

