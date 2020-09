Campobello. Malore per il Direttore artistico di “Sicilia Parra”: ricovero e subito dimesso

CAMPOBELLO – Momenti di apprensione stamani nella sede principale del Comune di Via Garibaldi, che ospita l’ufficio del primo cittadino, per un malore improvviso che ha visto perdere i sensi all’attore, regista campobellese Piero Indelicato, in quel momento a colloquio proprio con il Sindaco. Subito soccorso è stato trasportato presso il nosocomio di Castelvetrano. Sottoposto ad accertamenti, è stato dimesso dopo qualche ora. Fortunatamente solo tanta paura. Lo stress accumulato durante le intense giornate di “Sicilia Parra” hanno giocato un brutto scherzo al direttore della rassegna, la cui conclusione è prevista per l’11 settembre.

A Piero, gli auguri della redazione

Mi piace: Mi piace Caricamento...