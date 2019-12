Campobello. M5S: Mozione per intensificare i controlli per la salvaguardia dei beni confiscati

Purtroppo i beni confiscati alla mafia, nonostante il nostro costante interessamento,

concretizzatosi con la redazione di un report, consegnato anche al Senatore Mario

Giarrusso ed alla Deputata Piera Aiello, e con la presentazione di un’interpellanza,

continuano ad essere abbandonati al proprio destino. Infatti un bene, ancora prima di

essere affidato all’Assessorato regionale dell’agricoltura, è stato ed è tutt’ora occupato

da extracomunitari, un altro è diventato un luogo nel quale qualcuno ha deciso di

allocare cani.

Come sempre sostenuto, siamo fortemente convinti che la lotta alla mafia passi anche

dalla cura e dalla sorveglianza dei beni stessi che, in quanto immobili confiscati alla

criminalità, acquisiscono un alto valore simbolico di presidio di legalità.

L’utilizzo di tali beni, così come prescritto dalla legge, non può che avere finalità

sociali o istituzionali, dunque chi si appropria, senza le competenti autorizzazioni, di

tali immobili lo fa in maniera autonoma ed irregolare.

Con i colleghi Passanante, Gentile, Lazzara e Tripoli abbiamo presentato una

mozione nella quale si chiede al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco a dare

mandato ai competenti uffici di far sgomberare gli immobili occupati e di

intensificare i controlli ricorrendo, anche, ad attivare un servizio di vigilanza privata

per la salvaguardia di tutti i beni confiscati ed assegnati al comune.

Siamo favorevoli ad utilizzare un bene confiscato alla mafia come rifugio sanitario di

animali randagi tuttavia ciò non può che passare attraverso il doveroso rispetto

dell’iter imposto dalla legge o attraverso un’ordinanza sindacale che, certificando che

ricorrano i presupposti di contingibilità ed urgenza, destini un bene a rifugio

temporaneo di animali.

Campobello di Mazara 12/12/2019 TOMMASO DI MARIA

