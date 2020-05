Campobello. L’Avis sostiene i soci avisini in difficoltà, con un buono spesa alimentare.

” In quest’anno così difficile e strano, la sezione Avis di Campobello di Mazara oltre a proseguire la sua campagna di promozione e di informazione per le donazioni di sangue e plasma, perché questa epidemia non ferma il bisogno – spiega il presidente Nino Accardo – ha deciso di sostenere i soci avisini in difficoltà con un buono spesa alimentare. Questa donazione è un piccolo gesto di attenzione della nostra associazione verso gli altri, soprattutto se confrontato al grande e costante impegno che hanno dimostrato i donatori del nostro Comune: il numero delle donazioni di sangue effettuate nel periodo di lock down, infatti ci rendono orgogliosi dei nostri donatori e del senso di responsabilità e di impegno che li continua ad animare. A tutti loro il nostro più sentito ringraziamento. Inoltre con grande piacere vogliamo ringraziare tutte le persone della nostra città che ci hanno contattato in questi mesi per diventare nuovi donatori. Consigliamo a tutti coloro i quali vogliono donare di contattarci ai numeri: 092448504, 3293152389, 368681131, per avere informazioni e per prenotare la donazione.

Ricordiamo che, oltre al consueto gadget, i donatori riceveranno due mascherine oltre ad avere effettuate le analisi sierologiche sul Covid 19 .

Per il mese di Maggio sono previste altre due giornate di raccolta: domenica 17 e 31 Maggio “.

