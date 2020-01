Campobello. L’A. Ge festeggia le coppie nella celebrazione  del 25° anniversario del loro matrimonio

Nella festività della S. Famiglia, Domenica 29 Dicembre 2019, l’A.Ge. Campobello ha festeggiato 25 coppie di sposi che in questo anno 2019 hanno celebrato il 25° anniversario del loro matrimonio.

La Presidente dell’A.Ge., prof.ssa Angela Stallone, ha rivolto alle 25 coppie di sposi presenti, il saluto e l’augurio per il traguardo raggiunto. L’icone alla quale ci si è rispecchiati è stata la S. Famiglia di Nazaret.

Evidenziando l’esperienza di Cristo che entra nel tessuto di una famiglia umana concreta, ha tracciato un quadro realistico delle alterne vicende alle quali va soggetta oggi la vita di una famiglia. Nella famiglia non tutto è idillio, pace, serenità: essa passa attraverso la sofferenza e le difficoltà: attraverso le crisi per il lavoro, la separazione, l’emigrazione, la lontananza dei figli. Nella santa Famiglia, vi sono gioie e sofferenze, dalla nascita all’infanzia, all’età adulta; in essa maturano avvenimenti lieti e tristi per ciascuno dei suoi membri. Il momento in cui la strada dei figli si divide da quella dei genitori è uno dei più importanti e decisivi della storia della famiglia. Dopo il ritrovamento nel tempio, Maria e Giuseppe tacciono, non sollevano obiezioni sulla scelta di Gesù: intuiscono che è una scelta che sembra escluderli dalla vita del loro unico figlio, una scelta costellata di lacrime, ma l’accettano, perché quella è la volontà di Dio.

Il disegno di Dio chiama ogni giorno gli sposi a vivere la «novità» dell’amore, attraverso la conversione del cuore e la santità della vita, segnata dalla sofferenza della croce e dalla speranza della risurrezione. La risposta al progetto di Dio impegna la famiglia a svolgere i compiti che le sono propri nel mondo di oggi: l’educazione alla libertà, ad un forte senso morale, alla fede e agli autentici valori umani e cristiani.

La festa della Sacra Famiglia è stimolatrice di molte riflessioni e orientamenti operativi in un contesto culturale come il nostro, in cui la famiglia non è una realtà pacificamente acquisita e da tutti difesa e promossa.

Il riferimento delle nostre famiglie con la Santa Famiglia di Nazareth non è fondato o stabilito sui valori culturali che sono, ovviamente, diversi, ma sulla fondamentale esperienza della fede. I primi educatori alla fede sono i genitori e luogo insostituibile della catechesi è la famiglia.

I genitori non solo devono preoccuparsi dei figli sul piano economico, sociale e culturale, ma soprattutto sul piano della fede.

Il dono più grande che i genitori possano fare ai loro figli è la comunicazione dei primi germi della fede e lo sviluppo di essi.

Non sono, infatti, gli interessi economici né quelli culturali o ideologici a mantenere la famiglia nell’unità di amore, bensì la forza che viene da Dio e che si ottiene con la preghiera.

La famiglia riceve dal sacramento del matrimonio quell’aiuto necessario a vivere bene ciascuno il proprio ruolo; l’armonia e l’amore tra i due coniugi offre ai figli una grande sicurezza e insegna loro la bellezza dell’amore fedele e duraturo.

I 25 anni di matrimonio hanno trasformato la famiglia da tenere piante bisognose di cure in veri alberi robusti, capaci di resistere alla furia dei venti e delle tempeste.

Alberi meravigliosi, che onorano il nostro paese e la nostra comunità. Dobbiamo essere orgogliosi di essere famiglie cristiane e pregare Cristo perché ci aiuti nella realizzazione del progetto di amore.

La Presidente ha espresso a tutte le coppie gli auspici più belli per la realizzazione di un amore sempre più proficuo per la felicità della coppia e dei figli, espressione perenne dell’amore di papà e mamma.

Prof.ssa Angela Stallone – Presidente A.Ge. Campobello

