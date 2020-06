Campobello. “Insieme per Campobello” chiede precise risposte al Sindaco uscente

In merito alle notizie divulgate dai quotidiani circa i presunti inquinamenti della campagna elettorale del 2014 dell’attuale Sindaco, noi del gruppo INSIEME PER CAMPOBELLO siamo fiduciosi nell’operato degli organi inquirenti e nella magistratura tutta, i quali non mancheranno di fare luce sulle gravissime vicende.-

Noi non molliamo per il nostro senso di responsabilità, e ci auguriamo che il primo cittadino dia dimostrazione di rispetto e di amore verso la nostra comunità che sta vivendo un momento veramente triste e difficile e che viene alla ribalta nazionale per fatti di cronaca che suscitano clamore e danno.-

Chiediamo al Sindaco Castiglione di dare precise risposte senza se e senza ma , per non far ricadere una cappa su questo paese.

Sarà nostro precipuo dovere riunire le forze sane e pulite del paese per cercare di cambiare pagina, di vigilare, nonché di ripristinare i valori della giustizia, della trasparenza e della legalità, punti fondamentali del nostro programma.-

f.to – Il Candidato Sindaco: Gaspare Passanante

Mi piace: Mi piace Caricamento...