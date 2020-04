Campobello. Il lettore scrive: “Proposta per ricordare la ricorrenza del 25 Aprile”

« Si sta avvicinando la ricorrenza del 25 aprile. In quel giorno, l’Italia repubblicana ricorda la liberazione dell’Italia intera dell’occupazione militare tedesca, come pure la caduta del fascismo. Insomma, il ritorno alle libertà civili e democratiche.

I militari sia della Wehrmacht che delle SS in Italia, durante l’occupazione militare, tranne che in Sicilia, Calabria e Basilicata, da Napoli in su hanno lasciato alle loro spalle lutti e devastazioni. Inoltre, si sono appropriati di circa l’80% delle nostre riserve auree, senza contare le opere d’arti trafugate. Ciononostante, l’ITALIA povera del 1953, insieme ad altri 21 Stati, con grande generosità aderì all’accordo internazionale di Londra e cancellò il debito alla Repubblica Federale Tedesca. Solo gli Stati e le banche di Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno preteso il pagamento dei debiti contratti dalla Germania dopo la fine della prima guerra mondiale in loro favore. I Paesi socialisti furono esclusi da qualsiasi trattativa.

Oggi, tedeschi e olandesi la loro solidarietà caritatevole ce la offrono a prestito con interessi bassi.

Tuttavia, ritornando alla ricorrenza, l’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) ha dato indicazioni di svolgere la manifestazione tradizionale in tono minore con la partecipazione, ovviamente del Sindaco o di un suo delegato, delle Autorità militari, di un rappresentante per ciascuna associazione, come i reduci di guerra, o culti religiosi ecc.

In particolare, il Presidente del A.N.P.I. provinciale auspicherebbe che, quest’anno, si ricordasse un nostro compaesano, il Dott. Salvatore Bono, eroe di guerra e partigiano della brigata partigiana “Stafanoni”, insignito nel 1947 della medaglia d’oro al valor militare per aver resistito eroicamente da sottotenente contro l’attacco di 70 militari tedeschi.

Sarebbe preferibile che l’evento si svolgesse nella via a lui dedicata dall’attuale Amministrazione comunale. Salvatore Bono ha combattuto a difesa dell’onore militare dell’Italia, non di una parte politica sia essa rossa, bianca o nera. Dunque, appartiene a tutti, come l’Esercito italiano, oltre ad essere un vanto per il nostro Comune.

Sarebbe augurabile che presenziassero i pentecostali campobellesi e i testimoni di Geova, che hanno subito oltre che discriminazioni anche la stessa persecuzione come gli ebrei durante il fascismo. Per esempio, a Campobello ci sono stati Pastori della Chiesa Pentecostale che per la loro fede sono stati arrestati, ma quel che più è grave non in base ad una legge, come per gli ebrei, ma alla famigerata circolare del sottosegretario agli Interni Buffarini Guidi (il Ministero era affidato ad interim a Mussolini), cancellata soltanto nel 1955.

Siccome, Salvatore Bono, che ho avuto la fortuna di conoscere, non nascondeva di essere stato iniziato alla massoneria del Grande Oriente d’Italia, presumo Loggia Domizio Torregiani, sarebbe gradita anche una loro partecipazione.

Io credo che questo possa risultare un modo non stantio di celebrare una ricorrenza nazionale e far conoscere anche ai molti campobellesi le sofferenze che hanno dovuto subire molti italiani con la perdita della libertà. Come il virus, le dittature possono ritornare ».

Avv. Biagio Di Maria

