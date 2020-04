Campobello. Giovedì sera 5° intervento di disinfezione in città e nelle frazioni

Il Servizio, anche questa volta, sarà eseguito grazie alla collaborazione di un gruppo di agricoltori e della Made Fruit

Un nuovo intervento di disinfezione del territorio comunale sarà eseguito domani sera, giovedì 30 aprile, a Campobello e nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola.

Dopo i primi 4 interventi, eseguiti rispettivamente il 13 marzo, il 20 marzo, il 3 aprile e il 18 aprile, il sindaco Castiglione ha infatti disposto un ulteriore servizio di disinfezione al fine di continuare a prevenire i rischi di contagio da COVID 19.

Anche questo intervento sarà eseguito grazie alla preziosa collaborazione di un gruppo di circa 15 agricoltori campobellesi, che in maniera assolutamente gratuita metteranno nuovamente a disposizione i propri mezzi, e della Made Fruit, che ha donato il prodotto sanificante necessario per tutti i trattamenti.

La disinfezione prenderà il via alle ore 18 dalle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, mentre a partire dalle ore 20.30 circa sarà eseguita nell’intero centro urbano di Campobello.

In via esclusivamente precauzionale, si raccomanda pertanto ai cittadini di chiudere le finestre, di non lasciare panni stesi al di fuori delle proprie abitazioni e di tenere al riparo gli animali domestici per l’intera durata del servizio.

La cittadinanza sarà comunque preventivamente avvisata anche mediante sistema audio-fonico diffuso per le vie del paese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...