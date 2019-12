Campobello. Furti con spaccata nella notte: colpite due attività  in pieno centro storico

CAMPOBELLO – Furti con spaccata la scorsa notte a Campobello di Mazara ai danni di un bar della via Garibaldi ed un negozio di cosmesi della via Umberto, entrambi in pienissimo centro storico. I ladri, che hanno sfondato a colpi di pietra la vetrata d’ingresso del bar, hanno portato via il contenuto delle gettoniere racimolando un bottino di oltre quattromila euro. A vuoto la spaccata che ha interessato il negozio di via Umberto. Non avendo trovato contanti, i malviventi hanno scardinato la cassa del negozio.

Sul colpo notturno ai danni delle attività commerciali di via Garibaldi ed Umberto, indagano i carabinieri della stazione di Campobello di Mazara.

Vito Licata

