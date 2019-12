Campobello. Festeggiamenti di Capodanno in piazza Stazione

Musica e suggestivo spettacolo di luci, colori e fuochi. Il sindaco invita la cittadinanza a brindare insieme all’arrivo del 2020

CAMPOBELLO – Festeggiamenti di Capodanno all’insegna della musica, delle luci, dei colori e della condivisione domani sera, martedì 31 dicembre, a partire dalle ore 23.30, in piazza Stazione a Campobello.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione saluterà l’arrivo del 2020 con una festa aperta a tutta la cittadinanza, che vedrà sul palco il dj Adrix, che si esibirà dal vivo in un festoso ed entusiasmante happening in attesa dello scoccare della mezzanotte, quando il sindaco Castiglione assieme all’assessore allo Spettacolo Donatella Randazzo e al direttore artistico Gianvito Greco brinderanno insieme a tutti i presenti.

A far da cornice all’evento, che per la prima volta vedrà protagonista la piazza Stazione, luogo che negli ultimi anni è frequentato da tanti giovani grazie alla presenza di bar e locali, ci saranno un insieme di suggestivi elementi scenografici accompagnati da un sorprendente spettacolo di fuochi e colori.

«Dopo il successo riscosso la vigilia di Natale dall’evento, promosso dalla Uildm e patrocinato dall’Amministrazione comunale, che ha visto la partecipazione di tanti giovani in piazza Garibaldi, nel centro della città, abbiamo deciso di organizzare i festeggiamenti della notte di Capodanno in piazza Stazione, in modo da valorizzare anche questa zona del nostro paese, che soprattutto negli ultimi anni è molto frequentata soprattutto dai giovani» dichiara il sindaco Giuseppe Castiglione.