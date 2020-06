Campobello. Don Nicola Patti ricorda don Baldassare Meli

Oggi ci lascia don Baldassarre Meli, parroco della parrocchia di Santa Lucia di Castelvetrano.

Grazie don Meli per il cammino che hai percorso. Sei l’esempio del buon discepolo che, seguendo il Signore, traccia una via per tanti fratelli e amici, facendoti pastore zelante nel servizio ministeriale quotidiano.

Grazie per aver saputo costruire comunità concrete, quelle che nascono con la nuova evangelizzazione e sono espressione feconda dell’annuncio della parola. Hai portato con serena fortezza la croce della malattia, non nascondendoti, ma dando viva testimonianza del Risorto, mentre portavi nella tua carne le piaghe dolorose di Cristo Crocifisso. È vero, nel battesimo, siamo stati associati al mistero della passione e morte di Cristo; lo si leggeva nel tuo volto, in quel dolore lacerante ma che tu hai vissuto fino alla fine con compostezza e spirito di umiltà.

La camera ardente, che visiteremo di persona o spiritualmente, sarà oggi un santuario di preghiera: pur nel dolore continueremo a lodare il Signore per il dono della tua splendida persona quale sei.