Campobello. Differenziata: in occasione della Festa della Repubblica il servizio non sarà espletato

Si informano i cittadini che, in occasione della Festa della Repubblica, nella giornata di domani, martedì 2 giugno, non sarà possibile espletare il servizio di raccolta differenziata.

Pertanto, nell’ottica di uno spirito di collaborazione, si invita la cittadinanza a non depositare i rifiuti differenziati di CARTA E CARTONE esclusivamente per questa sera (lunedì 1 giugno).

A partire da domani sera, i rifiuti potranno invece tornare ad essere regolarmente conferiti secondo il calendario in vigore.