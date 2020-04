Campobello. Dal Vice presidente e altri 3 consiglieri del Consiglio mozione per concreto aiuto alle attività, ai piccoli artigiani, agli esercenti, a tutto il tessuto produttivo

Piero Di Stefano (Vice-presidente del Consiglio – Comune di Campobello di Mazara) Dichiarazione:

“In un momento drammatico per la nostra Italia, così come per Campobello ho ritenuto necessario studiare una possibilità concreta di aiuto alle attività, ai piccoli artigiani, agli esercenti, a tutto il tessuto produttivo che opera sul nostro territorio che causa l’emergenza sanitaria ha dovuto sospendere la propria attività. Ho trovato subito la disponibilità dei colleghi consiglieri firmatari, Loretta Pisciotta, Valentina Accardo e Giovanni Palermo che si sono adoperati con me nella stesura della proposta, apportando validi contributi. Quello che è nelle nostre possibilità va fatto, subito, senza attendere. L’economia del nostro territorio subirà notevoli perdite date dai mancati introiti, per i mezzi che abbiamo rispettando sempre i vincoli di bilancio imposti, dobbiamo fare di tutto per cercare di mettere nelle condizioni i nostri imprenditori di rialzare la testa e ripartire nel rispetto delle regole e con la responsabilità che li contraddistingue.”