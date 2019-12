REDAZIONE, 16 DIC – A causa delle fortissime raffiche di vento nella notte di sabato, è crollato un imponente albero situato all’interno del cortile del plesso scolastico “Livatino” a Campobello di Mazara. Il crollo, verificatosi nella notte, non ha avuto conseguenze per persone e cose. L’intervento degli operatori comunali, ha messo in sicurezza il sito scolastico.

