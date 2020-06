Campobello. Contributi a fondo perduto per le imprese agricole: istanze entro il 15 ottobre

Il sindaco fornisce informazioni sulle modalità per accedere alla sottomisura 4.1 del PSR Sicilia

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato il bando relativo alla seconda finestra della Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”.

La sottomisura ha come obiettivo l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agroalimentare attraverso un regime di sostegno per le imprese che realizzano investimenti volti al miglioramento del rendimento globale nonché al riposizionamento delle stesse sui mercati.

Il bando è rivolto ad agricoltori, persone fisiche e giuridiche (imprenditori individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative) che avranno la possibilità di accedere a un contributo massimo di 300mila euro per ciascun progetto, con contributo in conto capitale del 50 percento, cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori.

Con il contributo sarà possibile, in particolare, acquistare macchinari, attrezzi agricoli per la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti, realizzare e ristrutturare allevamenti, punti vendita aziendali, sale degustazioni, serre e tunnel per colture protette e florovivaismo, oltre che operare miglioramenti fondiari e sistemazioni idraulico-agrarie (recinzioni, terrazzamenti ed elettrificazione).

Le istanze potranno essere presentate entro il 15 ottobre 2020 esclusivamente tramite il portale SIAN del Dipartimento Regionale Agricoltura.

