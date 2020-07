Campobello. Assegnato il Trofeo Aldo Stellita al Festival della Canzone delle Cave di Cusa

SIMONA SANTANGELO E LA GIOVANISSIMA GIUSI CANDELA VINCONO IL “FESTIVAL DELLA CANZONE – TROFEO ALDO STELLITA” AL BAGLIO FLORIO DELLE CAVE DI CUSA

Sono state la 24enne palermitana Simona Santangelo, con una potente interpretazione di “Simply The Best”, e la giovanissima Giusi Candela, 14 anni, di Buseto Palizzolo, che ha dolcemente interpretato “Avrai” di Claudio Baglioni, le vincitrici della 3ᵃ edizione del “Festival della Canzone – Trofeo Aldo Stellita”, la manifestazione musicale e canora promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, che ieri sera, nella suggestiva cornice del Baglio Florio delle Cave di Cusa, ha visto l’esibizione di 10 concorrenti provenienti dalle province di Trapani e Palermo.

La serata è stata presentata dalla bravissima Martina Calandra, giovane artista teatrale e show girl che è stata capace di coinvolgere il pubblico durante tutto lo spettacolo.

I 10 interpreti (Sofia Navetta, Francesca Simona Santangelo, Giulia Drago, Vanessa Giacoma Lamberti, Erika Cusumano, Pia Alessandra Cappello, Tancredi Caradonna, Helena Bono, Giusy Candela e Jennifer Di Mercurio), sono stati valutati da una giuria presieduta dall’assessore comunale alla Cultura e allo Spettacolo Donatella Randazzo e di cui hanno fatto parte anche i seguenti componenti: Nino Leone, cantautore e musicista dei Tintinnabula, i musicisti Francesco Critti, Paolo Di Carlo, Filippo Valenti e Giovanni Bono, i maestri di musica Francesco Federico e Vito Giammarinaro, il direttore artistico Gianvito Greco e il dr. Giuseppe Stallone, esperto in materia di Turismo e Promozione del Territorio.

Per la categoria adulti, al secondo posto si è classificata la campobellese Erika Cusumano, che ha interpretato “If I Ain’t Got You”, mentre al terzo posto si è piazzata la castelvetranese Sofia Navetta con “The Power of Love”.

Al secondo posto per la categoria junior (rivolta agli under 14), si è invece classificata la campobellese Helena Bono, che ha interpretato “Fallin”, mentre al terzo si è infine posizionata Jennifer Di Mercurio di Castellammare del Golfo con “Niente è impossibile”.

Ai vincitori, che sono stati premiati dal sindaco Castiglione e dall’assessore Randazzo, è stata consegnata una scultura tufacea raffigurante Le Cave di Cusa realizzata dall’artista campobellese Giuseppe Genna.