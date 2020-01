Campobello. Aperte le iscrizioni all’Istituto Cat Costruzioni Ambiente e Territorio(ex Geometri)

CAMPOBELLO, 10 GEN – L’Istituto per Geometri – Costruzioni, Ambiente e Territorio di Campobello di Mazara organizza l’Open Day rivolto alle famiglie e agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.

La scuola sarà aperta all’utenza mercoledì 15 gennaio dalle ore 16.00 alle 21.00.

La scuola comunica altresì che sono aperte le iscrizioni e che la scadenza è prevista per il 31 gennaio 2020.

Per il prossimo anno scolastico sarà possibile frequentare l’Istituto Tecnico per Geometri (oggi CAT) anche per gli adulti con l’attivazione del corso serale. Per informazioni rivolgersi presso l’Istituto sito a Campobello di Mazara in via Roma – prolungamento o telefonare al n. 0924/511601. Il referente orientamento Prof. Massimo Trinceri

