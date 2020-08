Campobello. Al via la “Sicilia Parra”, musica e teatro al Baglio Florio delle Cave di Cusa

Quattordici appuntamenti tra spettacoli e concerti con grandi nomi del teatro e della musica, come Tony Sperandeo, Enrico Stassi, Giuseppe Anastasi e Mario Incudine al centro della rassegna “Sicilia Parra”, il cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, che prenderà il via giovedì sera (13 agosto 2020), alle ore 21, nel meraviglioso parco archeologico delle Cave di Cusa, con la performance teatrale “Con quella faccia un po’ così”, che vedrà in scena proprio l’attore palermitano Tony Sperandeo.

Ideata dall’attore e regista Piero Indelicato, direttore artistico della rassegna, “Sicilia Parra – AgriCultura” punta alla promozione del territorio e dell’identità siciliana, attraverso una visione olistica volta a creare un ideale connubio tra cultura e prodotti della terra.

Il secondo appuntamento della rassegna si terrà lunedì 17 agosto, sempre alle ore 21, alle Cave di Cusa, con il concerto di Giuseppe Anastasi, musicista e cantautore molto noto e apprezzato nel panorama nazionale che, dopo 2 anni dallo straordinario successo riscosso al Baglio Florio, tornerà ad esibirsi nel suo paese d’origine.

Grandi aspettative anche per il ritorno di Mario Incudine, giovedì 20 agosto, alle Cave di Cusa, nel concerto “Mimì da Sud a Sud – Omaggio a Domenico Modugno”, oltre che per le rappresentazioni teatrali “La donna a tre punte” di Andrea Camilleri per la regia di Giuseppe Di Pasquale (il 22 agosto), “Refugees… il Respiro dei migranti” per la regia di Ugo Bentivegna (23 agosto) e “L’Anima volle tutto” con Enrico Stassi, Maria Teresa Coraci e Stefania Blandeburgo, in scena il 5 settembre, sempre all’interno del parco delle Cave di Cusa.

Spazio anche al “teatro sociale” con la rappresentazione “Pina Volante” con Giusy Barraco e per la regia di Giacomo Bonagiuso, che sarà portata in scena il 25 agosto, al Baglio Florio, dove il 29 e il 30 agosto, sarà rappresentata anche la commedia dialettale brillante “Vi presentu a me figghia cu la voli si la pigghia” per la regia di Salvatore Bascio.

Tra gli eventi musicali anche il concerto di Daria Biancardi (l’11 settembre) e quello della band musicale dei Tintinnabula, di cui è leader il campobellese Nino Leone, che chiuderà la rassegna il 18 settembre al Baglio Florio.

L’ingresso agli spettacoli è su prenotazione, contattando i seguenti numeri: 339 9476443- 371 5271759- 338 1116230- 333 7549207.