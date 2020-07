Campobello. Al Baglio Florio delle Cave di Cusa, serata finale Festival della canzone Trofeo Aldo Stellita

In gara 10 interpreti provenienti dalla provincia di Trapani. La manifestazione sarà presentata dalla giovane attrice Martina Calandra

Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid, si terrà domenica sera, 26 luglio, a partire dalle ore 21.30, al Baglio Florio delle Cave di Cusa, la serata finale della terza edizione del "Festival della Canzone – Trofeo Aldo Stellita", la gara promossa dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione al fine di valorizzare l'arte musicale e canora, coinvolgendo giovani e adulti in una vera e propria gara d'interpretazione.

La manifestazione finale del Festival della canzone, dedicato al noto musicista campobellese Aldo Stellita, componente del gruppo dei Matia Bazar prematuramente scomparso nel ‘98, si sarebbe dovuta tenere il 14 marzo scorso all’interno del nuovo cine-teatro “Olimpia – Gregorio Mangiagli”, ma ciò non è stato possibile a causa delle misure di lock-down.

La competizione ha visto la partecipazione di 10 concorrenti, che la settimana scorsa si sono esibiti in un’audizione dinanzi a una giuria presieduta dall’assessore comunale alla Cultura e allo Spettacolo Donatella Randazzo e di cui hanno fatto parte anche i seguenti componenti: Nino Leone, cantautore e musicista dei Tintinnabula, i musicisti Francesco Critti, Paolo Di Carlo, Nicola Giardina e Giovanni Bono, i maestri di musica Francesco Federico e Vito Giammarinaro, il direttore artistico Gianvito e il dr. Giuseppe Stallone, esperto in materia di Turismo e Promozione del Territorio.

La giuria ha valutato la performance degli artisti (6 per la sezione “adulti” e 4 per quella “junior”, rivolta agli under 14), che domenica sera si esibiranno nella serata finale: Sofia Navetta (Castelvetrano), Francesca Simona Santangelo (Palermo), Giulia Drago (Salemi), Vanessa Giacoma Lamberti (Castelvetrano), Erika Cusumano (Campobello), Pia Alessandra Cappello (Salemi), Tancredi Caradonna (Salemi), Helena Bono (Campobello), Giusy Candela (Buseto Palizzolo) e Jennifer (Castellammare del Golfo).

Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria.