Busto Arsizio. Dopo due anni il Capitano Giardino lascia il Comando del Nucleo Operativo Radiomobile

Assume il comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud.

Busto Arsizio (VA) – Nei giorni scorsi il Capitano Alessandra Giardino, 28 anni, originaria di Ischia, ha lasciato l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio per assumere il comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud. Il trasferimento, avvenuto nell’ambito degli ordinari avvicendamenti degli incarichi di vertice delle Forze di Polizia, avviene al termine di un percorso di due anni in cui il Capitano Giardino, arrivata con il grado di Tenente e nel frattempo promossa, ha diretto le principali indagini svolte dai militari di Busto. L’Ufficiale è stato apprezzato, tra l’altro, per l’attenzione rivolta alla comunicazione istituzionale: numerose le conferenze tenute presso gli istituti scolastici e le associazioni locali, soprattutto in materia di violenza di genere e bullismo, attività che ha svolto con dedizione e professionalità anche in ragione della precedente esperienza di insegnante e Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri di Velletri.

