Birgi. Web conference sindacati – Airgest : “Incontro proficuo. Buone prospettive per rilancio dello scalo”

Buone prospettive per il rilancio dell’aeroporto di Trapani Birgi sono emerse in occasione di una web conference che si è svolta lo scorso pomeriggio tra i rappresentanti della società di gestione dello scalo, l’Airgest SpA, e i rappresentanti sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo Trapani.

Alla riunione, convocata per fare il punto sulle attività in essere e su quelle da progettare in favore di Birgi, hanno partecipato per Airgest il presidente Salvatore Ombra e il direttore generale Michele Bufo, per i sindacati di categoria Francesco Tranchida (Filt Cgil), Antonio Dei Bardi e Rosanna Grimaudo (Fit Cisl), Giuseppe Tumbarello (Uil Trasporti), Mimmo De Cosimo e Paolo Sammaritano (Ugl).

“Non possiamo che esprimere soddisfazione – affermano – per il lavoro sin qui svolto per il rilancio dell’aeroporto trapanese. Le difficoltà non sono mancate, in questo momento storico così delicato. Nonostante la chiusura forzata per il lockdown, l’Airgest ha continuato a lavorare per portare a casa risultati, e in questa direzione sembra andare l’aggiudicazione del bando da 9,4 milioni di euro per incentivare la presenza di vettori aerei e incrementare le rotte dello scalo trapanese”.

“La direzione intrapresa – concludono i sindacalisti – sembra essere quella giusta. Ci auguriamo che in questo modo possano crearsi quegli effetti positivi su economia e occupazione nel territorio trapanese che auspichiamo fortemente”.

