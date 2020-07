Asp Trapani, al via nuovo servizio “PRENOTA LO SPORTELLO”

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha messo a punto il nuovo servizio salta-fila “PRENOTA LO SPORTELLO”. Attraverso questo nuovo servizio, attivo a partire da lunedì 3 agosto 2020, con pochi passaggi è possibile prenotare l’accesso a tutte le prestazioni sanitarie CUP.

La funzionalità sta nella possibilità di prenotare la prestazione online collegandosi direttamente al sito aziendale: www.asptrapani.it, cliccando sulla finestra ‘Prenota lo sportello’. Basterà seguire le indicazioni previste dalla procedura, inserendo i dati richiesti e selezionando luogo, tipologia di servizio, data e orario.

Il paziente riceverà per mail un codice di prenotazione da presentare successivamente nella sede preposta dove dovrà prelevare il ticket necessario per la prestazione, con una riduzione massiccia dei tempi d’attesa non superiori ai 10 minuti.

“E’ una soluzione per gestire online le prenotazioni degli accessi di sala – si legge in una nota dell’Asp – Questo strumento permette di prenotare da casa, aspettando il proprio turno comodamente sul divano, evitando code e intasamenti allo sportello”.

