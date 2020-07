Appende suo figlio nel vuoto per una foto. Padre folle scatta foto al figlio mentre penzola dal bordo di una montagna – VIDEO

Per qualche like in più si farebbe di tutto, è proprio vero! C’è addirittura che chi mette a repentaglio la vita come un uomo che ha appeso suo figlio nel vuoto per alcuni secondi su una strada di montagna a Fangshan, in Cina, per scattare una nuova foto. Il tutto alla presenza di tantissimi turisti presenti che sono rimasti esterrefatti dal gesto. Le immagini scioccanti che stanno facendo il giro del web e hanno raccolto in sole 24 ore oltre 13 milioni di visualizzazioni, hanno catturato il momento in cui un padre di cinque bambini ha oltrepassato la barriera di sicurezza posta in strada per scattare l’immagine del bambino sospeso nell’aria con il figlio più grande che lo sorregge. Altri tre bambini sono stati visti oltrepassare il lato della strada e stare vicino a loro sull’orlo del burrone. scatenando la rabbia degli utenti di Internet. Un’indignazione che i passanti presenti al momento dell’episodio non hanno manifestato. Anzi indifferenti, si vede nel video, alcuni ridono anche quando vedono la situazione di pericolo che poteva trasformarsi in tragedia. Sul social cinese simile a Twitter, Weibo, sono stati lasciati centinaia di migliaia di commenti per criticare il padre. Ancora una volta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” si allunga la lista di persone che per uno scatto estremo compiono gesti sconsiderati, come in questo caso che solo per fortuna non ha avuto conseguenze fatali. Ecco il video:

